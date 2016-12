Photo: Milele Fm

Mkewe shujaa wa MauMau Dedan Kimathi Mukami Elois Kimathi ametuzwa tuzo la heshima kwa jina Elder Of The Order Of The Burning Spear na rais Uhuru Kenyatta. Katika halfa iliyoandaliwa katika ikulu ya rais mapema leo, rais pia ametunukiwa tuzo hilo la kutambua mchango wake katika kupigania uhuru wa taifa hili wakati wa mkoloni.Wengine waliopokezwa tuzo hizo ni waziri wa Afya Cleopa Mailu akipewa tuzo la Elder Of The Golden Heart