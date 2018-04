Bahati Ahuzunishwa Na Hatua Ya Harmonize Kutoisukuma Kazi Ya WillyPaul

Bahati afunguka kwa nini kaachia kazi nyingine “CHIGI CHIGI” kabala yakusukuma ile waliokua wamefanya na Aslay .

Akizungumza na kassim mbui kwa njia ya kipekee ndani ya kipindi cha #MisheMishe Bahati amesema kilicho fanya asi sukume ni kwa sababu ile Ngoma haikua yake ila ya Asalay. yeye alikua tu ameshirikishwa.

HII SCENARIO NI DIFFERENT ASLAY YEYE NDIYE ANANIHITAJI SI THE OTHER WAY ROUND.

ANI POST AU ASI NI POST HANIONGEZEI, MIMI NIMETOSHEKA NA SUPPORT YA WAKENYA.