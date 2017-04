Msanii Ayeiya Poa Poa Kuzikwa Ijumaa.

Photo: Pilipili photography

Ndugu jamaa na marafiki wameungana katika maombi ya mwisho ya kumuaga msanii wa vichekesho Ayeiya poa poa katika kanisa la Nairobi Pentecostal Church (NPC) maeneo ya Karen jijini nairobi.

Marehemu huyo anatarajiwa kuzikwa hio kesho kwao Nyansiongo, kaunti ya Nyamira

Miongoni mwa walioshuhudia maombi hayo ni mchekeshaji Daniel Ndambuki aka Churchill na wachekeshaji wengine katika tasnia hio ambao kwa pamoja wameipa pole familia ya Ayeiya.

Ayeiya alifariki kwa ajali mbaya ya barabarani na atazikwa Ijumaa hii.

Mungu ailaze roho yake mahala pema peponi.