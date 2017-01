Photo: Milele Fm

Kundi moja la maswota kutoka shamba la Sirikwa mjini Eldoret limetishia kutatiza mazishi ya mwanasiasa maarufu kutoka Riftvalley Mark Too kufuatia mzozo wa ardhi. Maswota hao wanadai eneo analofaa kuzikwa Too ni shamba lao wanalosema too aliinyakua. Wanasema ipo kesi mahakamani kuhusiana na shamba hilo. Too ameratibiwa kuzikwa jumatatu ijayo.