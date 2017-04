Cibitari injeru kurugurua kanisene ya Ciothirai Methodist,Meru County

Photo: Children from Ciothirai Methodist Church outside their newly completed sponsored building of the Community health clinic. Photo/Courtesy

Akari na amember ba kanisa ya Ciothirai Methodist igoro ibarothuranite kienine gia kanisa iu gukujiira na gukunguira kurugurua gwa cibitari iria yaaki ni kanisa iu rungu rwa urungamiiri bwa Rev Prof Peter Mwiti Rukunga.

Bakiaria mamburene jaja, atongeria mwanya mwanya ibakathite itagaria ria gwaakwa gwa cibitari iji ya Kenya Health Community bakiuga igatetheria akari ba gicigo kiu na kinya ba County ingi mwanya mwanya.Kimathi Gikunda ni mukariri giti wa kamiti iria iretithitie na mbere waaki bwa cibitari iji.