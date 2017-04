Bamwe ba aruiri iti County ya Tharaka Nithi kuuga beena kimako gia kura cia muchujo kwaaga umma na weru

Photo: Chuka Igambang'ombe MP Muthomi Njuki (right) and Tharaka Nithi Governor Samuel Ragwa (far left). Photo/Courtesy

Bamwe ba baria bakuromba iti mwanya mwanya kuuma County ya Tharaka Nithi baria bakuromba iti mwanya mwanya na tigiti ya kiama kia Jubilee ibatariritie kimako kiao iguru ria kura iji cia muchujo nyuma ya ithurano bibi kuringa iiga kiumia kithiru ntuku ya Jumaa.

Atongeria baba baugite kiria bakwenda ni ithurano biu biithirwa biri bia mma na nkuruki kuuga bakathingatia mathanduku ja kura kura ciarikia kuringwa kenda gukabanira na wamba.