Photo: Voters line up ready to cast their ballot at Kaitheri Polytechnic polling station, Kirinyaga county. Photo/Courtesy

Kirindi igiciumiritie kwa wingi ituone bia kuringira kura bia kiama kia Jubilee County ya Kirinyaga.Maabithaa ba ukaria ibarikitie ukaria nteere iu kenda kurigiiria maumira ja muthemba junthe.Countyne iji Governor wa riu Joseph Ndathi baricindana na uria waari minister wa ukinyaniria bwa mainya nturene Ann Waiguru.