Akaria ba kambuni ya KK Security nibabwithirie maandamano bakienda mpongeeri ya micara yao

Photo: KK Security is a leading security firm in Kenya with operations across Africa. Photo/Courtesy

Akaria ba kambuni ya KK Security nibabwithirie maandamano mwanka kiri obici cia embassy ya America nteere cia Gilgil kuu mucii Jwa Nairobi bakienda kwongelwa micara yao.

Bakiaria na andiki ba ntheto akaria kana Securicor baa bauwire bethiritwe bakirihiwa micara iminini kwa kaita ka miaka 17.

Kagitani okau muruamiri munene wa kambuni iuu Nick Anorld naikinyithirie nteere iu nara arombire ariti ngui baba baithirwe baina ukiri orii matheta yao yakuthiatirwa