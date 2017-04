Photo: Deputy speaker of the Meru County assembly Gideon Kimathi (Left) and Meru County Governor, Peter Munya. Photo/Courtesy

Munini wa Speaker wa bunge ya Meru Gideon Kimathi uria ukuromba giti kia ubunge South Imenti narombete akari ba gicigo kiu baciumirie ntuku ya jumaa kenda bakamukurukia kurene cia muchujo.

Kagitene oo kau Kimathi nameneretie Governor wa Meru Peter Munya akiuga nerukirite gicigo kiu kiri mantu jegie witi na mbere.