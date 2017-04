Photo: Former finance minister David Mwiraria dies at Karen Hospital in Nairobi after battle with cancer. Photo/Courtesy

Atongeria mwanya mwanya kuuma County ya Meru ibetite na mbere gutuma ntumiiri cia kuboreria kiri nja na acore ba uria waari Minister wa kigina na mubunge wa North Imenti David Mwiraria.

Mubunge wa South Imenti Kathuri Murungi nagetete mututigi Daudi Mwiraria ja mutongeria wokiritie uchumi bwa Kenya mono mono kagita karia aari minister wa kigina thirikarine ya Mwai Kibaki.