Gacagaca kumiira gitarirone gia kura kia Busia

Photo: Otuoma supporters protest in Busia demanding he be declared winner with his 62,379 lead against Ojaamong's 39,874. Photo/Courtesy

Kimako ikiumirite gituone gia gutarira kura gia County ya Busia ondii mpumi cia muchujo jwa kiama kia ODM bwirigiri gutumirua.

Mukariri giti wa kamiti ya ithurano ruteere ruu Jerry Juma narikithitie ati maratasi ja kura kuuma ituone bitikunyiira bitano bia kuringira kura jatirakinyithua gituone kiu.

Kinya gukari uu nakanite miario ya mubunge Paul Otuoma ati mpumi iji icherithiritue nikwenda naria augite thiina yumanitie na unini bwa ngari cia gukamata maratasi ja kura.

Au kabere mubunge uju wa Funyula Paul Otuoma nakumeneretie guchererwa gwa mpumi iji akiuga natongeretie na nkuruki ya kura ngiri 70.