Akuru ba Turkana kuria borisi bacokie ng’ombe jiao iria bathuganirie baikia Isiolo

Photo: MeruFm Digital

Ariithi ba nteere jia Turkana barienda thirikari irekeerie ng’ombe jiao iria bathuganirie mucakoni jwa borisi ntuku ikumi na imwe nthiru kuratia ng’ombe iria cijukitwe i amba.

Borisi ba bathuganirie ng’ombe nkuruki ya 120 nteere jia Chumvi, Yare.

Umwe wa ariithi baria ng’ombe jiao ciajukirwe Mr Musa Kuya, ariuga thirikari ubacokerie ng’ombe na barie ene ba ng’ombe ithatu ira ciakwirire nthuganioni iu.

Turkana herders in Isiolo County want the national government to release their cattle confiscated 11 days ago during a police operation to recover stolen animals.

Araugire borisi amwe na akuru ba gicigo kiu ibanenkeretwe maritwa ba antu baria borotetwe kwiya ng’ombe nkuruki ya 700 jia Arithi ba Tigania East jiumia inya nthiru.