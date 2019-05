Muthaka umwe wa Form 3 gutigwa na nguraro nthuku nyuma yawe kwiinywa ciiga ciawe cia siri ni abisaa wa borisi

Borisi nteere cia Busia nimaguchunkuuna yumira rimwe kuria muritwa umwe wa kirathi gia Form 3 aratigirwe n nguraro nthuku ciigani ciawe cia siri ni abisaa umwe wa borisi kuuma gituoni kia Sirpot mwena wa Funyula.

Muthaka uyu kuririkana aracemanirie na abisaa uyu wa borisi ntuku ya igoro utuku kagitani karia arathiete kugura thamuni ndukani na nkinya thaa ino gutimenyekete niki gitumi abisaa uyu arathithirie muthaka uyu giiko giki.

Ruteereni rwawe ng’ina wa muritwa uyu niwe Jane Akinyi augite kuringana n ithimi iria mwana waawe athithiritue cibitari cionanitie agakar gwa kagita kaaraja mbere ya aumba kwonana kimwiri na muntu ungi. Nkuruki Akinyi niarombete munene wa borisi nteere iu Jacob Narengo atigiire muthuganirua wa giiko giki akujukirua matagaria ma kiwatho buria kubaterie.

The rogue police officer is yet to be arrested, with unconfirmed reports suggesting Siport officers fear apprehending the suspect, who residents claim has been terrorising them.

Amwe na bubu muthaka uyu etite nambere kweewa utethio cibitarine ya Busia County Referral