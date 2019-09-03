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Ruto: Eishiaa nekuraki ilaramatak le Kilgoris eramatare oonkishu katukul
Kenare neibelekeny ilaramatak lemurua e bunge kilgoris inkishu peetum atudupore neilepunye eramatare ormareita lenye.
Olomoni naa ele oibalie oloti lorais dr William Ruto eirorie irmaasai le kaunti e Narok tenkaraki eramatare.
Eyioloi naa ilmaasain loinguaa olmanie le Transmara etijingakita enkiremore oleng alang eramatare oonchooki,embae naworr ninche olkulikai parakuo loongulie murua e Narok ,Kajiado arashu Samburu.