Etuutaki olarikoni le NASA Raila esuju enabalie ajo kelo aibooyo enkibelekenyata e katiba

Etuuta olkioma le Third Way Alliance olarikoni lolkioma le NASA Raila Odinga esuju enaibalie ajo keloito dukuya eibooyo enkibelekenyata e katiba olosho to rrekie le punguza mizigo.

Ore ake eirorita Dr Aukot netejo olarikoni lolkioma le Wiper Kalonzo Musyoka, Moses Wetangula Ford Kenya olarikoni lolkumok tiatau bunge olosho Aden Duale oisissaka ilarikok peyeie etumi aigutie erishata naimakini eina bill te dukuya bunge onkauntin ele osho.

Ore eirorita tentonata naibung’a olaitasheikinoni le ward le kaunti e Nairobi , neshomo Aukot ajo ilopeny ele osho peyie menyoraa meteleja ilarikok.

Easayu esuju enashomo dukuya olakili le kotini eshumata yioloti anaa James Makau ajo peyie eitasheyieki meimakini ilo rekie le punguza mizigo te bunge onkauntini ele osho metaba anaa neiting’ olkesi oyauaki dukuya kotini tialo ilo rrekie le punguza mizigo.