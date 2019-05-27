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Enyaakaki ake aitinyikaa olkesi lolee Naftali Kinuthia ooutieki keeya eselenkei Ivy Wangeci

Mediamax Digital May 27, 2019
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Naftali Kinuthia (second, left), key suspect in Ivy Wangeci’s killing at the Eldoret High Court yesterday. Photo/JIMMY GITAKA

Eitinyikayioki orkesi ooipirta olee Naftali Kinuthia ogirai aisitaarie keeya eselenkei naisumare apa University e Moi te Eldoret, etaa keininingi taata saaisiet endama.

Orkesi iloopirta elakunoto enye arashu epuoi dukuya aibooyo,  eininingi naa isaai endama enaa kenyora kotinia alaaya ilo lee tooropiyiani e bond arashu enaa melaaya

Eitinyikayioki ilo kesi tenkaraki eibelekenyaki  olopisai oogira apa aajuru ilo kesi neyauni likai.

Edamuni ajo ore Naftali Kinuthia, negiraia asitaaya tenkaraki keeya e Ivy Wangeci, enkerai natii aa enkilasi olari le 6 eisumare enkisuma ooldakitarini, te University e Moi natii enaknge Eldoret

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