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Enyaakaki ake aitinyikaa olkesi lolee Naftali Kinuthia ooutieki keeya eselenkei Ivy Wangeci
Eitinyikayioki orkesi ooipirta olee Naftali Kinuthia ogirai aisitaarie keeya eselenkei naisumare apa University e Moi te Eldoret, etaa keininingi taata saaisiet endama.
Orkesi iloopirta elakunoto enye arashu epuoi dukuya aibooyo, eininingi naa isaai endama enaa kenyora kotinia alaaya ilo lee tooropiyiani e bond arashu enaa melaaya
Eitinyikayioki ilo kesi tenkaraki eibelekenyaki olopisai oogira apa aajuru ilo kesi neyauni likai.
Edamuni ajo ore Naftali Kinuthia, negiraia asitaaya tenkaraki keeya e Ivy Wangeci, enkerai natii aa enkilasi olari le 6 eisumare enkisuma ooldakitarini, te University e Moi natii enaknge Eldoret