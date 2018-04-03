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ENSDA: Eishiaa neun ilmaasai ilkeek neisulaki olchani yioloti anaa Oltiyaani

Mediamax Digital 25 mins ago
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Eikilikuanaki  olosho lormaasai peyei ewun irkeek tenarishaat eshaita enchan, neisulaki eunoto orkeek enkabila Oltiyani enaa inkoitoi nailepunyieki ormanyara.

Enkikoo ena naingua olopisai kitok tenkampunie ENSDA  aa Ewuso Nyiro Development Authority oji  Sammy Ole Naporos .

Ore egira airorie ilaramatak te murua e Rotian te Narok North ogira aun irkeek loltiyani , etolimuo  ilo menejasi ajo keeta  ilo shani dupoto oleng, ejo keduporeki terishata enkikesata nelepunyie ormanyara.

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