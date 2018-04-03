Mayian FmMayian Fm News
ENSDA: Eishiaa neun ilmaasai ilkeek neisulaki olchani yioloti anaa Oltiyaani
Eikilikuanaki olosho lormaasai peyei ewun irkeek tenarishaat eshaita enchan, neisulaki eunoto orkeek enkabila Oltiyani enaa inkoitoi nailepunyieki ormanyara.
Enkikoo ena naingua olopisai kitok tenkampunie ENSDA aa Ewuso Nyiro Development Authority oji Sammy Ole Naporos .
Ore egira airorie ilaramatak te murua e Rotian te Narok North ogira aun irkeek loltiyani , etolimuo ilo menejasi ajo keeta ilo shani dupoto oleng, ejo keduporeki terishata enkikesata nelepunyie ormanyara.
Also read: Narok :Eibunga iltung’anak lemurua olokurto oloidikidiki le maandamano tenkaraki entorroni olbararibara