Timu ya Kenya ya muthako wa rugby Shujaa 7s kuhoota Canada na pointi 33-10

Timu ya Kenya ya muthako wa rugby athaki 7 niyo Shujaa niyanjiriirie wega ngucanio cia Hong Kong kuria mandikithirie uhotani ngucanio ini yao ya mbere magithaka na timu ya Canada. Shujaa aria me namba 8 kirugamo ini kia IRB makorirwo makihoota Canada na pointi 33-10. Thiini wa ngucanio ino ya muthenya wa umuthi muthaki Collins Injera niakorirwo akiingiria try yake ya 251 nake muthaki Willy Ambaka akorwo muthaki wa 3 wa Kenya gukinyia try 100 ngucanio-ini ici.

Kenya igakorwo ikirika kiharo muthenya wa ruciu guthaka na timu ya Spain na thutha ucio kung`ethanira na timu ya Australia.