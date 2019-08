Kamwana kamwe ka ukuru wa miaka 13 ga kirathi kia mugwanja kuuma itura ria Kasuku Or Jororok karamukira urigitani thibitarini ya JM Olkalou, thutha wa kurumio mbaara ya ndundio ni ithe mugaciari mwambiririo wa kiumia giki. Kuringana na nyina wa kamwana gaka Jane Njeri augite nimarambite gutigana na muthuriwe uria uraikaraga na ciana ciake ithatu, no muthenya wa mwambiririo agituma kahii kau mugunda gagatue minji, no gakienja kinya waru, na kainuka mucii hwaini,ithe agikarumia mbaara nditu. No ithe wa kamwana gaka Waiguru King’ori augite we ndari mutumia kana mwana na ati ndeto ta icio ndaracimenya.