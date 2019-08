Gathoni wa Muchomba kwanirira kuhuranira giturwa kia ungavana wa Kiambu 2022

Murugamiriri wa atumia kaunti-ini ya Kiambu Gathoni Wa Muchomba augite niakahuranira giturwa kia ungavana kaunti-ini iyo mwaka-ini wa 2022. Gathoni ararniriire uhoro uyu ari mwena wa Gikambura Kikuyu agituga ikundi cia atumia, mbeu njithi na aria matari na uhoti indo ngurani ta tucui, mikondoro nao aria mari na mawathe maratugwo na tukari kana wheelchair. Gathoni niathiite nambere na kuuga ekuirwo othe a ciiko cia ngukumio mabatie gutacukirio makinya macacu ma kiwatho.

Gathoni niongereire kuuga ndaranyita mbaru mutaratara wa kunyihia iturwa cia utongoria wa Punguza Mzigo uria uhaririirio ni kiama kia Third Way Alliance no indi akauga niekunyita mbaru mendekithia maria mekurekererio ni kamiti ya mwanya ya BBI.