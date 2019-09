Raia a South Africa guakiriria njuragano kuri raia a nja ya bururi ucio

Mutongoria wa bururi wa South Africa Cyril Ramaphosa niamenereirie ngahiha iria cirathii nambere bururi-ini wa South Africa, cia kuhithukira raia a mabururi ma nanja aria me bururini ucio. Akiaria kuhitukira Twitter, Ramaphosa arauga matingitikira muingi wa bururi ucio waage kurumirira watho, akiuga hatiri gitumi kia njukaniriro. Borithi nomarathii nambere kugeria kung’ethanira na raia a South Africa aria maakiriirie njuragano kuri raia a nja ya bururi. Uhoro uyu nimwandike ni ngathiti ya Mail and Guardian, The Sowetan, Sunday Times, na Lotus FM 87.7.