Mca’s kuurio matikagie riendekithia ria Punguza Mzigo kwaririo mbunge-ini cia kaunti

O riri riendekithia ria Third Way Alliance ria Punguza Mzigo ritanyitwo kwaririo mbunge-ini cia kaunti guothe bururi-ini, mca’s nimoritio kwaga kugia na hikiki na riendekithia riri, niguo matikanagie na nganja ringituika niriahituka. Riitana riu rirutitwo ni spika wa Nyeri John Kagucia, akiuga hatiri bata wa kunyita mbaru kana kuregana; no macokage kurira thutha-ini…

Kahinda-ini kau muingi kauntini ya Nyandarua ni ureganite na mendekithia mamwe maria mendekithitio ni murugamiriri wa atumia kauntini ya Uasin Gishu Gladys Boss Shollei, uria urendekithia namba ya bunge kuongereruo kuma 349 kinya 448 nao maseneta kuma 67 kinyagia 100.