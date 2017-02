First Lady Margaret Kenyatta gukanja mahenya ma Marathon ma mwaka uyu

Photo: Kameme Digital.

First Lady Margaret Kenyatta niakanjite mahenya ma Marathon ma mwaka uyu maria atengeraga oo mwaka, akiuga mahenya ma mwaka uyu nimagumiirwo ni uteti muingi. Kuringana na ndumiriri iria atumite nyumba-ini cia mohoro first Lady augite ona thengia wa kambi-ini yake ya Beyond Zero gukorwo ni igunite atumia aingi kaunti-ini ciothe 47 kwina andu marakungia uteti na mahenya ma mwaka uyu. Mahenya macio maratanyagwo gutabanio tariki 12 mweri turorete no indi akenya aingi nimarendekithagia mahenya macio makanjwo na ithenya-ini riu ambe amurike mugomo wa madagitari uria urathii nambere.