US reiterates terror war support to Kenya

Kusyinkong emoni eng rani tarik 7 arawetab sisit kou eng kila kenyit betut nekikibokchi chelososyekab Al–Qaeda ofisisyekab kapkiyook nebo emetab America eng yuton Nairobi ak kobeten sabanwek biik 213.

Kenyisyek 21 chekokoba notok kenyitab 1998 kokiibokchi kora Alshabaab US Embassy eng Dar es Salam, Tanzania ak kobeten sabet biik taman ak akenge.

Kongololi kasarta nekoinde mauweek Memorial park netetegei ak benkit nebo Cooperative-Nekikekuren Bellbotom kokimit US Secretary of State for Political Affairs David Hale kole tesetai kokochini toretet emoni kekirinda yautikab chelososnotet ak keliitetab neranik koyan yautikab chelososyek.

Eng chikilishet nekikiyai ko kisuldaen kabokchinet chelosos taman ak sisit chebo Al-Qaeda kondochini Osama Bin Laden nekikibar May 2, 2011.