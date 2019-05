Matiangi orders deportation of foreigners involved in betting

Kakokon ngatutiet minister nebo ripsetab kalyet eng emet orit Dr Fred Matiang’i, nebo kiwekta koba emotinwekwak chemungarainik tugul chebunu emotinwekab sang ak koyaei mungaresiek chebo karata komatinyei chomchinet agetugul.

Kongalali eng tuiyetab stakeholders chebo Betting Control and Licensing Board nekakiyai eng Kenya School of Government (KSG), komwa Matiang’i kole magoi koyan serikali kobwa emoni chemungarainik kobun emotinwekab sang ak kotesetai mungaresiek chemaiyonotin. Kamwa kole mitei chemungarainik alak kobun emotinwekab sang cheigoiti sometab koyai mungaresiek cheiyonotin ak eng let kochutchi mungaresiek chemachoto.

Eng ngalalenyi, kongat Matiang’i director eng Department nebo Immigration Gordon Kihalangwa kochigil permits chebo boisionikab chemungarainik tugul chebunu emotinwekab sang ak kogoito report koite kagesunetabgei nebo betutab raini.