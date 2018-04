wendi koistogei eng boisiet meneja nebo Arsenal Arsene Wenger eng kagesunetabgei nebo season ini ak koges kenyisiek tiptem ak oeng ngap kobois inendet ak timitab Arsenal. Wendi inendet koistogei eng boisiet komaikesgei kandaras nenyin netetaat kowong eng kenyit agenge nemite tai.

Timitab Arsenal eng inguni komiten nambaritab lo eng league ago maimuch kotoog eng top four sport eng second straigt season ngandan tinye komongunet kole wendi koite champion leagues. Wenger nebo kenyisiek sabini ak sisiit ko kikomuch kobel premier league title somok ak FA Cups tisap the Double eng 1998 ak 2002