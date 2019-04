President kwamura Prof Olive Mugenda gutongoria bondi ya thibitari njeru ya KU

Mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta niamurite Prof Olive Mugenda, gutuika muikariri giti wa bondi ya kuramata thibitari njeru ya Kenyatta University Refferal and Research Hospital iria iriga gwakwo thukuru-ini wa Kenyatta University. Kugerera ndumiriri icabithitio ngathitini ya thirikari, Prof Mugenda uria no kamishna wa ruhonge rwa ucirithania JSC egutungata itiina ria miaka itatu. Mugenda niwe watabariire kwambiririo na gwakwo gwa thibitari iyo ari Vice Chancellor wa KU, na thibitari iyo iri na muigana wa itanda 600 kuria 60 ni cia guthaitira arwaru a cancer, na 24 ni cia arwaru aria me hatikaini kana ICU. Akiaria na metha itu ya mohoro na njira ya mwanya, Prof Mugenda niakeneire kwamurwo kuu akiranira gutigirira thibitari iyo niyahingurwo icaini ikuhi. Augite arakenera mweke wa gutiriha kioneki kiria aari nakio kigie thibitari iyo makiria hari mbaara ya murimu wa cancer bururi-ini.