Minista Fred Matiang’i kurutira kambuni cia kamari mukaana mururu

Gutiri kambuni ya ciuthi cia kamari igakorwo ikieruhirio maruwa kiambiriria-ini kia mweri wa mugwanja mwaka uyu angikorwo ndikoretwo ikiriha igoti. Akiaria hindi ya giikaro na kambuni icio minista wa ugitiri wa thinii Dagitari Fred Matiang’i niathire bodi iria iramataga kambuni icio gutigirira to maruwa ma kuonania kambuni icio nicirihaga igoti no indi no muhaka cionanie mitaratara mikinyaniru ya kuonania nicirihaga igoti. Oho Matiang’i augire nimekumurika watho wa kambuni icio wiigie imenyithia cia wonjoria nyumba-ini cia mohoro.

Matiang’i augire matacukitie ikinya riu niguo kuguitira akenya kuumana na tumari na oho gutugirira thriikari niyagunika kuumana na wonjoria wa kambuni icio.

Ihinda-ini oro riu Matiang’i augire makiria ma mbeu njithi ngiri magana matano matingihota kuoya ngombo umuthi amu nimarugamitio thutha wao kuoya ngombo niguo mathaka kamari na makaremwi kuriha ngombo icio.