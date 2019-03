Prime Minister wa New Zealand Jacinda Ardern kunyitanira na aithiramu kuririkana andu aria meriga kuuragwo muthigiti-ini

Prime Minister wa New Zealand Jacinda Ardern ni umwe wa aria manyitaniire na eetikia aithiramu muthigiti-ini wa Al Noor, ituura-ini ria Christchurch, kuririkana andu matanyihiire 50 aria meriga kuuragwo ni mundu umwe makihoya me muthigiti-ini. Thirikari niikumemerekagia imwe kwa imwe mahoya macio ma kiririkano, kuria muingi ukirire kwa ihinda ria dagika igiri, na thutha ucio Aithiramu magitongorio ni Imam Gamal Fouda magathiriria muingi wa New Zealand niundu wa kurugama hamwe nao.

Oho ningi niagathiriirie Prime Minister Jacinda Ardern niundu wa uria araheire etikia Aithiramu kiande gia kuririra, akiuga niaronanirie utongoria mukaru na ubatie gutuika kionereria thi ng’ima.