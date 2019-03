Thirikari ya kaunti ya Nyeri kwihotora kugacirithia ruhonge rwa githomo

Thirikari ya kaunti ya Nyeri ni igite kigina kia muigana wa ciringi mirioni mugwanja turuma mugwanja gia kuguna mathukuru makiria ma magana mana ma nathari kaunti-ini iyo. Kigina giki gikuhuthika kugura indo cia kuhuthira ta miciuha, mabuku, iti oro hamwe na metha. Ngavana wa kaunti iyo Mutahi Kahiga augite matacukitie ikinya riu thutha wa kumenya thukuru wa nathari niguo muthingi wa githomo gia ciana. Ihinda-ini o riu Mutahi augite no meguthii na mbere na mubango wa guthomithia ciana igiri cia sekondari oo wodi kuria maririhagirwo thukuru kuma form one nginyagia form four.

Na niguo gutigirira kigina kiria thirikari iyo irahuthira na thukuru cia nathari nikiaguna aikari aingi a nyeri Kahiga nioritie mbeu njithi kuruta maguru ngunia akiuga nio makoretwo magitahwo ni njohi na makaremwo ni kugia ciana.