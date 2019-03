President kuuga thirikari ni ikuiyukia murigo wa timu cia kurugamirira bururi kimathako

Mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta nianiriire ati kuuma riu timu ciothe cia kurugamirira bururi kimathako irirugamagirirwo kimbeca ni thirikari. Akiaria kiharo-ini kia Nyayo hindi ya gutirihwo kwa mahenya ma Beyond Zero Marathon, President oho nieraniire gugateng’era mahenya-ini ma Beyond Zero mwaka ukite.President egucokagiria Deputy President William Ruto uria umuririe gukanyita itemi, thutha wake guteng’era ihenya kilomita 21 umuthi.Ruto arikirie ihenya riu ria kilomita 21 thutha wa guteng’era mathaa meri, ndagika inya na seconds 12.

Muhariria wa mahenya macio First Lady Magrate Kenyatta uria urikirie ihenya ria kilomita 10, augite mahenya ma mwaka uyu mekurongoreria ugima mwega wa mwiri wa nginya ciana iria iri wathe wa meciria.Uria wari Prime minister wa Ethiopia Hailemariam Desalegn, aminista Sicily Kariuki na Amina Mohamed ni amwe a aria megwikinyitie.