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Elelek eilepu ilkeek eramatare olmanyara te kaunti e Narok ,esuju eunoto ilkeek 1500
Elelek naa ailepu ramatare ormanyara te kaunti e Narok, esuju paran, nataparana ilkituak pookin oitasheiki nkariak tele osho le kenya in akaunti, neuni sii ilkeek 1500.
Etuunoki naa lelo keek temurua oshi napukunyie enkare naokito iltung’anak le Narok Town, aa toreyiet le Narok
Ilomon kulo oibalunyie olmenejai oitasheiki enkare te kaunti e Narok yioloti enaa Stanely Ole Kuyioni ejo nchere kegira apuo dukuya egira aduaya eramatare olmanyarra teina kaunti.
Eibalieki naa nchere ore enkibelekenyata oloing’ang’e neyawua enyamali neisulaki tenkaraki entoi enkop neishia naa neipangu ilturruri lolopeny tenebo serkali egirae aun ilkeek peetumokini aiboi enkinyala nainyalitae olmanyara tele osho le kenya telulung’ata.