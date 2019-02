Kaunti Ya Kilifi Yaongoza Kwakuwa Na Wanafunzi Wengi Waliojiunga Na Shule Za Upili.

Siku kumi na tano baada ya wizara ya elimu kuzindua Kampeni ya kuhakikisha wanafunzi wote waliomaliza darasa la nane mwaka uliopita wanajiunga na kidato cha kwanza, katika eneo la Pwani kampeni hiyo kwa jina Last Mile Form One Admission Campaign towards 100% Transition inaendelea kushika kasi huku Kaunti ya Kilifi ikiongoza.

Mshiriki wa Utawala kanda ya pwani John Elungata amesema kwamba kaunti hiyo inaongoza kwa asilimia 90 huku ikifuatwa na Kaunti ya Kwale ambayo imenakili asilimia 80 na zaidi.

Kuhusu malalamishi ambayo yamekuwa yakiibuliwa ya changamoto kuhusu miundo msingi duni kwenye baadhi ya shule za Upili, Elungata amesema kwamba mikakati imewekwa ili kulikibili tatizo hilo.