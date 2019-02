Mugo kuuria andu a wendi mwega kumuteithiriria kuingira thukuru wa thekondari

Riria mwana arikia kirathi gia kanana na ahituka kigeranio akoragwo na gikeno kinene etereire kuingira thukuru wa secondary ari na mwihoko wa gugeka wega na thutha ucio kugia na muturire mwega wa thutha-ini.

No kuri Raphael Ezekiel Mugo uria wekire kigeranio gia KCPE mwaka muhituku na akigia na marks 379, kiroto giake gia gugatuika muthondeki wa ndege gikunikitwo ni ukia amu mieri 2 kuUma riria aruna ake maingirire kirathi gia form one, we no mbao aratura nacio ari na mwihoko muthenya wa mithenya niakona mundu wa kumuteithia na athii nambere na mathomo make.

Nyambura wa Maina niaranirie na mwanake uyu na agatuhariria riboti ino.