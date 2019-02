Kakomwa Chief Justice David Maraga kole ikimiti kapkirwok kasuldaetab kirwokutik chetinyegei ak yautikab asoiya eng atkan tugul.

Kongololi eng Naivasha kokaindochi yatetab tuiyet nebo (NCAJ) National Council on the Administration of Justice nekingalalen akobo kakwautik chemagat keib asikinyumnyum boisyetab kapkirwok eng emoni.