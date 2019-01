Narok: Enoto omom inkera 4 tesukuul Enkakenya te Kilgoris peepuo aitoduaya inkishoorot enye tenkanasa New York te US

Enoto omom inkera nabaya 4 tesukuul Enkakenya Center for academic excellence te Kilgoris peepuo aitoduaya inkishoorot enye tentumo e naboisho olosho tenkanasa e New York tolosho lolamerikani le US.

Ilomon naa kulo otisipa emwalimui kitok eina sukuul yioloti enaa Gladys Enole Saiwua

Ore naa tenshoto o nena kera neibalie nchere kenare nenyok inkera aibung enkisoma neyanyit intoiwuo tolosho lemaa peitabaya induat enye tenkishui.