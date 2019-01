Aciari gutukanirwo ni mumbango mweru wa kwandikithia ciana cia Form One

Thutha wa ministry ya githomo kuuga ati arutwo othe a form one aria maramukirite marua imwe kwa imwe kuuma mathukuru-ini matikandikithio, riu aciari aingi no kugirika makigeria guteng’erania na mathaa gutigirira ciana cio citinahingiriririo kuingira kirathi kia form one.

Akiaria hindi ya kuruguria ikereka ria kenda ria mutaratara wa githomo wa wings to fly, minister wa githomo Amina Mohamed ni atitirithitie ati arutwo othe aria maraingira kirathi gia form one no kinyagia makorwo mandikithitio rungu rwa mutaratara wa nemis ta uria ministry ya githomo yendekithitie.