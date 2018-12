Turi o mambura-ini ma thiguku ya christmas, umuthi tauni ya Nairobi ndiuma ta mutugo kwona gutiuma na mihang’o miingi iguthiaga nambere, kuria nduka nyingi ciuma hinge no nakwo kiharo-ini kia Uhuru Park andu nomegwikinyitie na njira nene guthii nambere na gukunguira thiguku.

No ona kuri o ugwo umuthi niguo muthenya uria uikaine ta Boxing Day, no kuri andu aingi matiui kihumo kia muthenya uyu o undu umwe na mihang’o yaguo.



Wangui wa Muiruri niatuhaririirie riboti ino.