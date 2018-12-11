Mayian FmMayian Fm News

Safaricom: Eilepunyieki enkisiayare orekie le Mpesa toltunganak oasishore

Mediamax Digital December 11, 2018
2,455 Less than a minute

Eibalunye enkampuni e Safaricom ajo eshomoki ailepunye enkisiayiare enye torrekiie le Mpesa.

Det naake eibale ajo etanyamala orrekie le Mpesa enkolong e Jumamosi,embae naitanyamala ilaisiayiak pooki etii lelo opikita irropiyiani tenebo iloitayu te Mpesa.

Elotu naa ena ramatare a enkolong nabo eibalunye orministai oitasheiki enkishooroto olomon tele osho a Joe Mucheru ajo kenare nejurri enkampuni e Safaricom tenkaraki nagira ilo rekie le Mpesa ayau empapuli too lelo pooki oasishore.

 

Show More

Related Articles

December 11, 2018
2,450

Etuata iltunganak 3 netum likai obo ilbaa torrok peeyie enukaa ninche enkulupuoni te Tharaka Nithi

December 11, 2018
2,451

Eiteruni taata aasishore iropiyiani naata empukunoto ng’ejuk, naitobiraki esujitai orrekie le katiba ele osho

December 11, 2018
2,461

Amina: Kelo serkali dukuya egira ailepunye eramatare enkisoma tele osho edol ajo ketum nkera pooki nkisoma nadupa

December 11, 2018
2,468

Peris: Kenare neibalayu imuradini e maendeleo naasita serkali e kaunti e Kajiado toltung’anak leina kaunti