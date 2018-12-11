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Safaricom: Eilepunyieki enkisiayare orekie le Mpesa toltunganak oasishore
Eibalunye enkampuni e Safaricom ajo eshomoki ailepunye enkisiayiare enye torrekiie le Mpesa.
Det naake eibale ajo etanyamala orrekie le Mpesa enkolong e Jumamosi,embae naitanyamala ilaisiayiak pooki etii lelo opikita irropiyiani tenebo iloitayu te Mpesa.
Elotu naa ena ramatare a enkolong nabo eibalunye orministai oitasheiki enkishooroto olomon tele osho a Joe Mucheru ajo kenare nejurri enkampuni e Safaricom tenkaraki nagira ilo rekie le Mpesa ayau empapuli too lelo pooki oasishore.