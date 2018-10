Raila Odinga kuuga kiama giake nikio kirendekithia kura ya mawoni

Mutongoria wa mung’ethaniro Raila Odinga augire no riendekithia enario ria bururi gutabania kura ya mawoni no indi akauga to muhaka gatiba itabanio mogaruruku.

Akiaria hindi ya kambi-ini cia githurano kia useneta mwena Migori, Raila ahinyiriirie ati riendekithia ria kura ya mawoni rikinyaniirio ni kiama kia ODM no indi ti murugamo wake ta mundu kiumbe. Raila arauga kiama giake ti gia kuhinyiriria akenya, indi ni gia kurumbuiya wendi wa muingi wa bururi.

Ihinda-ini oro riu Raila niarahurira ringi ndereti ya uramati wa gicigirira kia Migingo, akiuga kuri na bata wa thirikari ya Kenya na ya bururi wa Uganda kuiguthania iguru riigii gicigirira kiu.