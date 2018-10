Ekuru Aukot kuuga he bata wa gutabanio mogaruruku gatiba-ini ya bururi

Mutongoria wa kiama gia Thirdway Alliance Ekuru Aukot augite he bata wa gutabanio mogaruruku gatiba-ini ya bururi no no muhaka gitumi kia mogaruruku macio gikorwo kiri kunyihia murigo kurui mukenya.

Ekuru augite gukiringithanio na mabururi mangi Kenya niguo bururi uria uri na atongoria aingi muuno aguthurwo ni muingi na uguo bata wa kunyihia iturwa icio.

Oho niaugite hari bata atongoria kunanira njugwa niguo gukorwo na mwerekera umwe wigii mogaruruku ma gatiba.

Aukot augite hari budget ya bururi aruti wira a muingi nio makoragqwo makirihwo mucara munene makiria na uguo bata wa kunyihia ngarama iyo.