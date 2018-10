Mbunge ya senate irerikana irahuthirire mamirioni ma mbeca kaunti-ini ya Uasin Gishu

Mbunge ya senate nithiite nambere kumurikwo thutha wa riboti kuhithuka, ya uria senators marahuthirire mamirioni ma mbeca thiinii wa ciikaro iria maratabaniirie kaunti-ini ya Uasin Gishu kiumia kihituku.

No ona thengia ya utongoria wa mbunge ino gutetera kigina giki ciuria nyingi no ithiite nambere kuiyumiria ciegemaine na kana ciikaro ici iri na uguni o wothe kuri muingi na kana bururi no uhote kuhonokia mbeca ta uria gukoretwo gukiendekithio atongoria makihuthagira mbeca cia murihi wa igoti na njira ino.

Nungari wa Kamau ena uhoro makiria.