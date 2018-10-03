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Ngavana Okoth Obado gukinyua cibitari nene ya Kenyatta nyuma yae kuruara egi nchera
Ngavana Okoth Obado niamami cibitari nene ya Kenyatta guuku Nairobi nyuma yae kuruara egi nchera ya Industrial Area.
Obado uria akwirikana arwarite Malaria akinyirue cibitari na ngari ya muntu kiumbe.
Obado e rumande kuria eterete kumenya kethwa akarekerua na bodi kana aari, itua riria ririgiritwe gutuiwa ni jaji Jessi Lessit ntariki 8 mweri uu.
Ngavana uu arigwetanua na gikuu kia Sharon Otieno uria aari murutwa ki university ya Rongo.