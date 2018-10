DR. AUKOT REFERENDUM PUSH

Kakomwa kandoindetab chamaitab Third Way Alliance Dr. Ekuru Aukot kole kakotoi kibagengeitab lewenishet IEBC committee neisuldaen chengetab kura kosipgei ak mogutikab chamait noto ne agenge ko nebo kewal kebeberwekab katiba chetinygeie ak kandoik nemache ine kebos membaekab got neking’aten ng’atutik koi 194.

Kosipgei ak tuiyonoto kayai ak nebo ngecheret eng kibagengeitab IEBC Wafula Chebukati ko kaiyamis Aukot kole kiipchin Kakwautikab ngatutik commissioners chemaisuldaen boisionikwai eng oret nemagat.