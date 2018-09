Maobithaa a thirikari aria megwikuruhania thuguri-ini ya migunda na njira cia ngungo kuheo mukaana

Maobithaa a thirikari aria megwikuruhania na thuguri ya migunda kuhitukira njira cia ngungo niguo megune o ene nimegutacukirio makinya macacu ma kiwatho.

Mukana uyu urutitwo ni kaunti kamishina wa Kirinyaga Sam Onjwang, uria uthingatite muingi gwithema kumana na kuheana mahaki thuguri-ini ya migunda yao.

No ona kuri oro uguo Onjwang niathingatite muingi gwithema kwendagia migunda yao gutari na gitumi kiiganu, no angikorwo mundu no muhaka endie mugunda wake agakuruhanagia andu a nyumba yake.