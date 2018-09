PRESIDENT KENYATTA IN NEW YORK

Kotesgei President Uhuru Kenyatta ak kandoik alak chebo emotinwekab ngony eng lumdaetab tetutyet nekotoi kibakengeitab ngony nebo United Nations neitorchingei kogeer kole kakikochi neranik tugul somanet neititaat, naeet neyemaat anan ko boisionik koitei kenyitab 2030.

Tetutyenotok leel ko katuiyetabgei eng kwenutab kibakengeitab United Nations Youth Strategy 2030 ak Generation Unlimited, neborchingei kokeer kole kaisulda karwotitoeetab biik chemengech cheitei Billion 1.8 eng ngony komugul.

Mitei emetab America President Kenyatta ak Kwondo netai nebo emoni Margaret Kenyatta nekaikochi kasubeet tetutyenotok bo The global Champion of the Young People’s Agenda- netononchini kibakengeitab United Nations children’s Fund (UNICEF) eng Ofisisiek cheechen chebo UN eng Townitab New York ole tesetai tuiyetab 73 nebo United Nations General Assembly

Kaiboor komongunet neo sirindet neo eng kibakengeitab UN Antonio Guterres eng nekamwa kole yenyoor somanet neititaat barnotik, kowendi kobitu pandabtai neo.

Mitei tuiyonotok Presidents chebo Kenya, Rwanda ak Ghana ole koeek chetai emotinwechotok koiyonchin ak tetutyenotok ole eng ngalalenyi, komwa President Kenyatta kole alak tugul cheilonguu barnotik kosoru kimugulmet