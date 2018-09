NACONEK: Kenare neibelekeny ilmaasai olkuak lenye oipirta orekie lenkisuma

Eitanapa olopeny olorika oitasheiki enkisuma too murua olaramatak aa National Council for Nomadic Education in Kenya ( NACONEK) oldakitari Chris Golgalo ilopeny le kaunti e Narok pee eibelekeny indamunoto torkuak le kisuma naa orkereti olepunyieki enkisuma natodoyie teina county.

Ilomon naa oterepa MCA Lolokurto Samuel Ole Karia laa niye olopenye olorika le committee naitasheiki enkisuma te assembly eina kaunti ejo keshia nepuoni ilaisotuak pooki lenkisuma tenebo anyamaliki ina baye neiteng’eni inkera osilan onkayiok batishio natumo tenemekuraki enkisuma.

Etuta naa si ninye orkomishinai le kaunti e Narok George Natembeya intoyio ejo etapalaitie enkiteng’ena onkera.

Etopona naa sininye orministai oitasheki mbaa enkulupuoni te kaunti e Narok Julius Ole Sasai ajo inchere etaa ena enyamali sapuk teeina kaunti tenkisuma onkera embaye najo imekure eng’ukinoi irmalimuni openy neitanap iloisotua pooki le kisuma teina county pee ejing’aki pooki ina baye.