Na umuthi riboti-ini ya Nguthi cia Kameme, Njenga wa Wambui aratuceria nginyagia mwena wa Buruburu kuria turacemania na Githua Koine kuma ituura ria Kamacaria kaunti ya Murang’a na uria ukoretwo ari cambiki woma wa Kameme Fm na Kameme Tv .

No undu wa mwanya nake niati we ni ndereba wa ngari cia matatu, no gutiri gwatuka atahurite thimu na tukenda kumenya uria anyitanagiria maya meeri.