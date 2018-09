Msanii Amlaani Mtangazaji Wa Kipindi Cha Radio, Mombasa.

Msanii Rojo Mo amlaani host wa kipindi cha mwake Mwake gates Mgenge, baada ya kuchapisha post katika mtandao wa facebook na kumwita msanii huyo UNDERRATED

Kupitia ukurasa wake wa facebook Mgenge alichapisha post akimtaja msanii Rojo Mo kama msanii aliye na uwezo mkubwa ila event promoters na watangazaji hawampei nafasi za kutosha, aidha msanii huyo kachukulia kauli hiyo visivyo na kumrushia cheche za maneno Gates,

“This is wat Happens when u resist the stupid CARTEL my coast Artist…… Evil is Evil n Good is good My friend Eric Mgenge, u curse ur self n ur kids n kids generation….. Never mess with a person who talks to GOD.”