Ngucanio kanitha-ini wa Disciples of Christ Foundation Fellowship Kinangop

Ni kurari na githagathago kanitha-ini umwe ituura-ini ria Heni mwena wa Kinangobu kaunti-ini ya Nyandarua thutha wa kanitha wa Disciples of Christ Foundation Fellowship kugayukana maita meeri kuria kwina gikundi kia New Covenant Disciples Church na Disciples of Christ Foundation Fellowship o mwena ukiuga nio ene kanitha ucio na o gikundi gikienda gutabania igongona kanitha-ini ucio thi-ini.

Ngucanio gatagati ka ikundi ici cieri yambiriirie miaka itano mihituku thutha wa kanitha ucio kugayuka maita meri, ogikundi gikienda kirigie na indo cia kanitha ta nyumba, mugunda oro undu umwe na iti kuria kiumia githiru ikundi icio cieri ciatukuranire mbaara na amwe ao makigia na nguraro njuru.

Riu ikundi cio cieri iroria thirikari nene ingirire ndugamano iyo na gutuithania nia ene kanitha na haria kanitha ucio wakitwo.